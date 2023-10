Neue Schau in St. Georgenkirche von und mit Flüchtlingen wird in Schwarzenberg eröffnet

Das Thema Flucht und Asyl bestimmt den Inhalt einer neuen Schau. Ausstellungsraum ist ein Schwarzenberger Gotteshaus.

Die Ausstellung „Es ist nicht leise in meinem Kopf“ – entstanden von und mit Geflüchteten aus verschiedenen Ländern – ist ab kommenden Montag in der St. Georgenkirche in Schwarzenberg zu sehen. Das teilt Lenore Lobeck mit, die mit ihrer Enkelin zum Thema Flucht und Asyl ein zweiteiliges Buch herausgebracht hat. Darin schildern Frauen...