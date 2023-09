Pedelec-Fahrer in Schwarzenberg schwer verletzt

Pkw-Fahrer kollidiert in Stützengrün beim Abbiegen mit Motorrad

Zwei Unfälle haben sich am Samstagnachmittag in Schwarzenberg und Stützengrün ereignet. Ein Pedelec-Fahrer war in Schwarzenberg auf der Straße des 18. März (S 272) aus Richtung Johanngeorgenstadt in Richtung Straße der Einheit unterwegs. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg fuhr, stürzte der 65-Jährige und zog sich schwere Verletzungen...