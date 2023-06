Protest in Grünhain gegen ein vom Landkreis geplantes Asylbewerberheim im Ort verläuft friedlich

Dunkle Gewitterwolken ziehen am Himmel hoch als sich am Montagabend etwa 800 Einwohner und Demonstranten auf dem Marktplatz von Grünhain versammeln, um gegen die Pläne des Landkreise zu protestieren. Die landkreiseigene Dienstleistungsgesellschaft Erzgebirge (DGE) hatte - ohne die Kommune vorher in das Vorhaben einzuweihen - das Gebäude der...