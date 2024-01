Proteste im Erzgebirge: 8 erlaubt, 35 untersagt - Anmelder sind Bauern, aber auch Rechtsextreme

Der Landkreis hat eine weitere Versammlung am Montag in Schwarzenberg gestattet. Damit steigt die Gesamtanzahl auf acht. Wer jeweils dahintersteht und wie viele Teilnehmer erwartet werden - eine Übersicht.

Kurz vor dem Start der Bauernproteste am Montag hat der Erzgebirgskreis eine weitere Versammlung gestattet. Sie soll in Schwarzenberg am Rathaus stattfinden. Damit steigt die Anzahl der legalen Protestaktionen und Kundgebungen auf acht.