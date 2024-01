Proteste im Erzgebirge: Wie der Dienstag lief und mit welchen Sperrungen am Mittwoch zu rechnen ist

Tag zwei der Proteste im Erzgebirge: Am Dienstag sind erneut zahlreiche Straßen gesperrt gewesen. Und: Ein Fahrzeugkorso sorgte in Annaberg und Aue für Aufsehen. Was droht am Mittwoch? Ein Überblick.

Blockierte Straßen und Proteste: Erneut hat es am Dienstag im Erzgebirge zahlreiche Verkehrseinschränkungen gegeben. Dabei waren für den Tag eigentlich nur wenige Versammlungen vom Landratsamt genehmigt worden.