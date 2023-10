Raschauer Kirmes diesmal mit Verlängerung

Zur Kirmes in Raschau geht es rund. Denn hier wird die Kirchweih noch so gefeiert, wie sie früher in vielen Orten des Erzgebirges begangen wurde.

In Raschau wird am Wochenende wieder Kirmes gefeiert. Auf dem Markt drehen sich bereits seit Freitagmittag die Karussells. So war es früher zur Kirmes in vielen Orten des Erzgebirges. Dazu gehört von alters her auch ein Kirmesmarkt, der in Raschau an beiden Tagen des Wochenendes jeweils ab 13 Uhr öffnet. Zum Kirmestanz wird am Samstag ab 20...