Raschauerin lässt ein Denkmal sanieren

Der Platz vor der Allerheiligenkirche in Raschau ist um ein Schmuckstück reicher. Seit dieser Woche bereichert eine sanierte Stele, die an die Gefallen aus dem Ort in den Kriegen 1866 und 1870/71 erinnern soll, die Anlage. "Mir ist das wichtig, an diese Menschen zu erinnern. Kriege braucht es nicht. Was wir brauchen, ist Frieden", sagt Martha...