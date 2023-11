Razzia im Erzgebirge: Polizei entdeckt Waffe - Das steckt dahinter

Nach Ausschreitungen bei einer Demo in Gera haben Ermittler am Mittwoch in mehreren Bundesländern Objekte von Beschuldigten durchsucht. Auch in Schwarzenberg rückte die Polizei an. Das ist bisher bekannt.

Einen größeren Polizeieinsatz hat es am Mittwoch in Schwarzenberg gegeben. Beamte rückten am frühen Morgen an zwei Objekten in der Stadt an, um diese zu durchsuchen. Hintergrund sind Ermittlungen in der linken Szene nach Ausschreitungen bei einer Demonstration am 1. Mai in Gera.