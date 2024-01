Schaubergwerk Waschleithe: Führungen mit Geleucht

Zu einer spannenden Tour durch die untertägige Welt der Bergleute wird am Sonntag ins älteste Schaubergwerk Sachsens nach Waschleithe eingeladen.

Zu spannenden Untertagetouren lädt das Team vom Schaubergwerk „Herkules-Frisch-Glück“ in Waschleithe am Sonntagnachmittag ein. Gleich drei der besonderen Erlebnistouren für die ganz Familie sind geplant. Sie starten 13, 14 und 15 Uhr. Interessierte Gäste sollten sich rechtzeitig vor Führungsbeginn am Huthaus des Schaubergwerkes...