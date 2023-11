Schaubergwerk Waschleithe möbelt seinen Eingangsbereich modern auf

Es gibt auch noch Baustellen, die ziemlich zügig über die Bühne gehen. So wurde ein lange geplantes Vorhaben im ältesten Schaubergwerk Sachsens jetzt binnen weniger Tage umgesetzt.

Es riecht nach Holz und frischer Farbe im neuen Eingangsbereich von Sachsens ältestem Schaubergwerk, dem „Herkules-Frisch-Glück“ in Waschleithe. In den vergangenen Tagen wurde baulich vollzogen, was schon seit geraumer Zeit geplant war. Ab sofort werden die Besucher im Schaubergwerk in einem hellen, modernen und warmen Raum empfangen....