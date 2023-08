Schule beginnt in Crandorf mit einem Testlauf digitaler Technik

Für 103 Abc-Schützen im Stadtgebiet Schwarzenberg hat in dieser Woche die Schulzeit begonnen. In Erla-Crandorf war dies der Startschuss für den digitalen Testlauf.

Insgesamt 103 Erstklässler sind an den Grundschulen von Schwarzenberg eingeschult worden. Für die Mädchen und Jungen der Grundschule in Erla-Crandorf beginnt das Schuljahr mit einer spannenden Neuerung: einem Testlauf digitaler Technik. „Auch an der Stadtschule wurde eine solche interaktive Tafel installiert“, ergänzt Stadtsprecherin...