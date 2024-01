Schwarzenberg: Bauamtsleiterin geht in den Ruhestand – nach fast 35 Dienstjahren für die Stadt

Mit 66 fängt das neue Leben an: Ab 1. Februar genießt Sybille Vogel ihren Ruhestand. Seit 1989 gab es kein großes Bauvorhaben in Schwarzenberg, das nicht durch ihre Hände ging.

In ihrem Büro im Rathaus von Schwarzenberg steht einer der Spaten, die am 1. März 2022 beim symbolischen Baustart für das altstadtnahe Parkhaus benutzt worden sind. Bauamtsleiterin Sybille Vogel war dabei zwar nur Zuschauerin, „aber der Spaten erinnert an ein besonderes Projekt. Nicht nur, weil es ohne Fördermittel realisiert wurde“,...