Schwarzenberg: Bauarbeiten für Hochgeschwindigkeits-Internet gehen ab Mittwoch weiter

Die von der Stadt beauftragte Firma setzt das Großprojekt jetzt an drei Stellen in Neuwelt fort. Das Bauende wird dort für Ende Februar 2024 avisiert.

Die Arbeiten zum Ausbau der Breitband-Infrastruktur für schnelles Internet in der Stadt Schwarzenberg werden am Mittwoch, 10. Januar, wieder aufgenommen. Dabei kommt es in Neuwelt zu Straßensperrungen in der Schillerstraße und in Vorderhenneberg. In der Schillerstraße betrifft das zwei Abschnitte: zum einen den Bereich zwischen Lutherstraße...