Schwarzenberg: Marktschwärmer schwirren wieder im Herrenhof

Schwarzenberg Im Frühling erwacht die Natur zu neuem Leben, und auch der Veranstaltungsreigen im Gelände des Herrenhofs Erlahammer in Erla beginnt. Am Samstag wird von 12 bis 16 Uhr unter dem Motto "Frühlingserwachen" ein kleiner Markt in Regie des Hofladens Nestler veranstaltet. Zahlreiche Angebote locken dann wieder ins historische...