Schwarzenberg: Opa und Enkel absolvieren ihr Abitur an der gleichen Schule, dazwischen liegen genau 65 Jahre

Das Leben hält oft überraschende Momente bereit. So geschehen vor wenigen Tagen bei der Zeugnisausgabe des Abiturjahrgangs 2023 am Bertolt-Brecht-Gymnasium in Schwarzenberg, als der Opa zum Verblüffen aller sein Abiturzeugnis aufgeblättert hat.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Abitur bestanden. Doch bei Weitem nicht nur dieses gute Gefühl verbindet Dr. Helmut Stehlik mit seinem Enkelsohn John Carlos Schmiedel. Es ist viel mehr und ein toller Zufall, denn beide haben ihre allgemeine Hochschulreife im gleichen, altehrwürdigen Schulhaus des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Schwarzenberg... Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Abitur bestanden. Doch bei Weitem nicht nur dieses gute Gefühl verbindet Dr. Helmut Stehlik mit seinem Enkelsohn John Carlos Schmiedel. Es ist viel mehr und ein toller Zufall, denn beide haben ihre allgemeine Hochschulreife im gleichen, altehrwürdigen Schulhaus des Bertolt-Brecht-Gymnasiums in Schwarzenberg...