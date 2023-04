Schwarzenberger pflanzen junge Moorbirke im Rockelmann-Karree

Mittlerweile ist es Tradition, dass am Tag des Baumes auch in Schwarzenberg stets ein Baum mit Symbolkraft gesetzt wird - obwohl auch an den anderen Tagen im Jahr regelmäßig Pflanzungen erfolgen. Am ausgewählten Standort ist die junge Moorbirke nun der größte Baum der neuen Anlage.

