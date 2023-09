Schwarzenbergs Oberbürgermeister lädt zum Kaffeeklatsch ins Museumsdepot ein

Kaffeetanten, Kuchenliebhaber und Geschichtenerzähler sind am 5. September im Museumsdeopt am Bahnhof Schwarzenberg willkommen. Dann wird´s nostalgisch.

Am Dienstag wird es nostalgisch im Museumsdepot Bahnhof Nr. 4 in Schwarzenberg. Von 11 bis 18 Uhr öffnet das Depot und gewährt Neugierigen einen Blick hinter die Kulissen. Und ab 15.30 Uhr lädt der Oberbürgermeister der Stadt Schwarzenberg, Ruben Gehart (CDU), zu einem Tässchen Kaffee ein. Die Einladung richtet sich an alle Kaffeetanten,...