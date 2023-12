Schwierige Baustelle nach drei Jahren fertig: Aufatmen an der Paul-Schneider-Straße in Pöhla

Ein großer Kraftakt endet mit einem kleinen Grillfest. Auftraggeber, Planer, Bauleute und Anwohner sind froh, dass die in drei Abschnitten erfolgte grundhafte Erneuerung der Straße abgeschlossen ist.

Ein großer Teil dessen, was in den vergangenen drei Jahren auf der Paul-Schneider-Straße in Pöhla gebaut wurde, ist jetzt gar nicht mehr zu sehen. Trinkwasserleitung und Abwasserkanal, Leitungen für Gas, Strom, Breitband – alles unter der Erde. Die in drei Abschnitte geteilten Bauarbeiten auf und an der schmalen, am Hang gelegenen Straße...