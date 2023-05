Seit 165 Jahren rollen Züge zwischen Schwarzenberg und Zwickau

Nicht nur für Schwarzenbergs Bürgermeister Friedrich Gustav Weidauer (1810-1897) ging am 11. Mai 1858 ein Traum in Erfüllung. An jenem Tag vor nun 165 Jahren wurde die 38 Kilometer lange Eisenbahnstrecke von Zwickau über Aue nach Schwarzenberg mit einem Festzug eingeweiht. Der reguläre Betrieb begann am 15. Mai 1858.