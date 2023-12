So wird auf der tschechischen Seite des Erzgebirges Weihnachten gefeiert - mit Engel und Goldschwein

Weihnachtstraditionen gibt es im Erzgebirge viele. Aber wie wird hinter der Grenze gefeiert? Schwibbögen spielen kaum eine Rolle. Und die Geschenke bringt auch nicht der Weihnachtsmann. Wer dann?

Kein Advent ohne Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium. Für viele Sachsen gehört so ein Konzertbesuch fest ins Dezemberprogramm. Für die Menschen in Tschechien hat indes Jakub Jan Rybas „Böhmische Hirtenmesse“ diese Bedeutung. Zu hören war diese kürzlich unter anderem in der Laurentiuskirche im tschechischen Horní Blatná (Platten)...