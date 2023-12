Zwei Kirchen im Erzgebirge laden zum deutsch-tschechischen Doppelkonzert ein

Am 20. Dezember tritt der Leipziger Gewandhauschor in Horní Blatná und Johanngeorgenstadt auf. Dann soll in der Stadtkirche auch ein erzgebirgischer Klassiker zu hören sein.

Spätestens mit dem Lied vom „Rachermannl“ hatten sich die Mitwirkenden eines Adventskonzerts vergangenes Jahr in die Herzen der Johanngeorgenstädter gesungen. Der Leipziger Gewandhauschor, ein Barockorchester und Solisten waren zu einem Auftritt in die Stadtkirche gekommen. Und Chorleiter Gregor Meyer, der in Johanngeorgenstadt aufgewachsen... Spätestens mit dem Lied vom „Rachermannl“ hatten sich die Mitwirkenden eines Adventskonzerts vergangenes Jahr in die Herzen der Johanngeorgenstädter gesungen. Der Leipziger Gewandhauschor, ein Barockorchester und Solisten waren zu einem Auftritt in die Stadtkirche gekommen. Und Chorleiter Gregor Meyer, der in Johanngeorgenstadt aufgewachsen...