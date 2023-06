Staatsstraße im Schwarzwassertal: Jetziger Vollsperrung folgt Ende Juli die nächste bei Johanngeorgenstadt

Anfang Juli kann der Verkehr auf der Staatsstraße 272 im Abschnitt zwischen dem Ortsausgang Antonsthal und der Einmündung der Schachtstraße in Breitenbrunn wieder rollen. Diesen Ausblick gibt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr, in dessen Regie die am 24. April begonnenen Bauarbeiten in dem Bereich laufen. "Das Vorhaben liegt aktuell...