Stadt Schwarzenberg will ihren Ratskeller am Markt weiter sanieren – nächster Auftrag an Fachplaner

In und an Schwarzenbergs erstem Haus am Platze soll es nächstes Jahr wieder Bauarbeiten geben. Kostenumfang: rund 900.000 Euro – bei fast 70 Prozent Förderung. Die planerische Vorbereitung läuft.

Im Herbst 2023 sollen die Ausschreibungen über die Bühne gehen, Anfang 2024 die Bauleistungen beginnen. So der grobe Zeitplan für die nächsten Sanierungsarbeiten im und am Ratskeller von Schwarzenberg. Rund 900.000 Euro will die Stadt als Eigentümerin ins erste Haus am Platze investieren, rechnet dabei mit einer Förderquote von knapp 70...