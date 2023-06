Stadtgutschein Schwarzenberg soll Kunden in die Geschäfte locken – und so die lokale Wirtschaft fördern

Ein großer runder Aufkleber in knalligem Gelb soll in den nächsten Wochen und Monaten an mehr und mehr Schaufenstern, Geschäfts- und Gaststättentüren in Schwarzenberg auftauchen. Der Aufkleber signalisiert: „Wir sind dabei beim Projekt Stadtgutschein, wir akzeptieren diesen Gutschein, hier können Sie ihn einlösen.“