Tanz-Party auf der Waldbühne: Star-DJ Alex Christensen zündet Hit-Feuerwerk im Erzgebirge

Alex Christensen hat am Freitagabend mit seiner Classical Dance Show das Publikum in Schwarzenberg begeistert. Am heutigen Sonnabend gibt es schon den nächsten Höhepunkt.

Alex Christensen hat die Waldbühne in Schwarzenberg am Freitagabend in eine riesige Open-Air-Disco verwandelt und sich dabei offenbar auch ein bisschen verliebt. „Ihr seid gesegnet mit dieser Location", ließ der Star-DJ und Musikproduzent aus Hamburg die rund 1100 begeisterten Besucher der Classical Dance Show von Alex Christensen & Friends...