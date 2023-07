Tanzen und Feiern bis tief in die Nacht: Zum 3. Mal gibt’s Hot Summer Beats im Klostergelände Grünhain

Hot Summer Beats – das musikalische Sommerfest im Erzgebirge erlebt am Samstag, 15. Juli, im Klostergelände in Grünhain seine dritte Auflage. Los geht’s 20 Uhr, Ende ist 3 Uhr. Veranstalter Philipp Schürer hat wieder viele Hebel in Bewegung gesetzt, um den jungen und jung gebliebenen, gern tanzenden und feiernden Besuchern etwas zu bieten....