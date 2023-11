Tödlicher Unfall im Erzgebirge: Fußgängerin von Auto erfasst

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in Schwarzenberg ereignet. Dabei verlor eine Frau ihr Leben.

Bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenberg ist eine Fußgängerin am Dienstag tödlich verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Die Frau (87) hatte die Straße der Einheit (Bundesstraße 101) überquert und war dabei von einem Auto (Fahrer: 57) erfasst worden, das in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Der Unfall ereignete sich kurz vor 6 Uhr...