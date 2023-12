Unfall auf Bundesstraße 101 bei Schwarzenberg: Drei Verletzte und 32.000 Euro Sachschaden

Die Polizei hat am Mittwoch Einzelheiten zu dem Crash am Dienstag veröffentlicht. Ein 81-Jähriger war mit seinem BMW in den Gegenverkehr geraten.

Bei dem schweren Verkehrsunfall am Dienstag, 15.25 Uhr auf der B 101 bei Schwarzenberg sind die drei beteiligten Fahrzeugführer schwer verletzt worden. Sachschaden: etwa 32.000 Euro. Das teilte die Polizei am Mittwoch ergänzend zu den ersten Informationen mit. Ein 81-Jähriger war mit seinem BMW aus Richtung Grünstädtel in Richtung...