Unfall in Schwarzenberg: Drei Verletzte, Straße gesperrt

Schwarzenberg.

Kurz vor 18 Uhr ist es auf der Schneeberger Straße in Schwarzenberg zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen war eine Fahrerin mit ihrem Ford Ausgangs einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Audi kollidiert. Dabei wurden drei Personen verletzt, sie mussten mit zwei Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Notarzt sowie Polizei und Verkehrsunfalldienst waren ebenfalls im Einsatz.