Vom Erzgebirge nach Altenburg: Dampfzug der Eisenbahnfreunde wird am 21. Oktober Bierexpress

In der Skatstadt in Thüringen hat auch das Brauwesen Tradition. Mehr dazu erfahren die Teilnehmer einer Sonderfahrt, die in Schwarzenberg beginnt.

Der Dampfsonderzug des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde rollt am 21. Oktober nach Altenburg. In der thüringischen Skatstadt werden seit 1871 verschiedenste Biere gebraut. Gegen 10.10 Uhr startet der Museumszug, gezogen von der hauptuntersuchten Dampflok 50 3616, in Schwarzenberg und steuert über Aue, Hartenstein und Zwickau Altenburg an.