Vortrag über Sanierung von Wismut-Altstandorten in Erla-Crandorf

In Erla und Umgebung sind in den zurückliegenden Jahren an mehreren Altstandorten der Wismut Sanierungs- und Verwahrarbeiten ausgeführt worden. Das Interesse der Bevölkerung ist groß. Deshalb lädt die Wismut GmbH zu einem öffentlichen Vortrag am 24. Mai in den Herrenhof des Erlahammers ein. Dirk Nötzold, der im Bereich Projektträger Altstandorte...