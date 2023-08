Waldbühne Schwarzenberg: Erzgebirger feiern Songs von Depeche Mode

Als Text und Melodie von "Walking in my shoes" als einer der ersten Titel erklingt, hat eine der besten Depeche-Mode-Coverbands längst die Fans der Synthie-Pop-Gruppe in ihren Bann gezogen. Frontmann Christian Schottstädt begeisterte mit einer Hammershow und einer Wahnsinnsstimme. Selbst jene Anhänger, die das Original bereits live auf den ganz...