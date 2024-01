Was es mit den Gummistiefeln am Ortseingangsschild von Tellerhäuser auf sich hat

Wenn Fußballer ihre Schuhe an den Nagel hängen, symbolisiert das das Ende ihrer Karriere. Anders verhält es sich allerdings mit den Gummistiefeln, die derzeit vielerorts im Land an Ortseingangsschildern hängen.

Es ist kein bislang unbekannter erzgebirgischer Brauch zum Jahreswechsel, wenn plötzlich am Ortseingangsschild Gummistiefel hängen. So wie jetzt in Tellerhäuser, Zweibach und Rittersgrün entdeckt, wo seit Silvester solche Stiefel an den gelben Tafeln baumeln. Es handelt sich vielmehr um eine aktuelle Aktion von Landwirten, die damit auf sich...