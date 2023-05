Was hat Corona mit der Kreativität des Nachwuchses im Erzgebirge gemacht?

Was hat Corona mit der Kreativität des Nachwuchses gemacht? Ist das Interesse an Klöppeln und Schnitzen noch vorhanden? Wird noch gesungen, getanzt und sich in Mundart geübt? Die Erzgebirgischen Jugendkulturtage, die jährlich der Erzgebirgsverein organisiert, sind stets ein Indikator dafür, ob die Traditionen der Region noch gepflegt werden.