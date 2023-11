Weihnachtliche Post aus dem Erzgebirge: Am ersten Advent Sonderpostamt in Rittersgrün

Der Verein Partnerschaftskomitee Rittersgrün setzt eine Tradition fort. Er gibt thematische Sonderbriefe und weitere Belege heraus – zu haben am Sonntag im Sächsischen Schmalspurbahn-Museum.

Darauf können sich Philatelisten und Sammler heimatkundlicher Belege freuen: Am 1. Advent gibt es im Sächsischen Schmalspurbahn-Museum Rittersgrün ein Weihnachtspostamt. Geöffnet ist es am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr. Schon am Samstag steht im Bereich der Museumskasse ein Sonderbriefkasten. Alle dort eingeworfenen, ausreichend frankierten...