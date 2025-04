Countdown zum Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause öffnet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Schwarzenberg wieder seine Pforten. Am 2. Dezember ist es soweit, dann lädt der Markt bis zum 11. Dezember zum Bummeln und Verweilen ein. Die Vorfreude ist diesmal noch größer als sonst. Die "Freie Presse" präsentiert Geschichten und Hintergründe rund um den beliebten Weihnachtsmarkt.