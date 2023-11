Elf Tage vor dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt: 15 Meter hohe Fichte schwebt auf Markt ein

Ab dem 8. Dezember soll wieder weihnachtlicher Trubel auf Gassen und Plätzen der Altstadt herrschen. In dieser Woche geht der Aufbau des Weihnachtsmarkts los. Seit Montag steht die große Fichte.

Am Montagmorgen stand der Baum noch auf einem städtischen Grundstück an der Geschwister-Scholl-Straße in der Schwarzenberger Neustadt. Dann aber rückten Mitarbeiter des kommunalen Bauhofes sowie einer Transport- und einer Kranfirma an. Nach dem Fällen und Verladen der Fichte rollte der Tieflader über B 101, Schneeberger und Eibenstocker...