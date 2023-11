Wie weiter mit dem Bekleidungshaus Schöne in Schwarzenberg?

Es ist architektonisch das markanteste Geschäftshaus der Schwarzenberger Altstadt: Das Bekleidungshaus Schöne an der Erlaer Straße. Doch was wird aus dem Haus nach dem Tod der Chefin?

Dieses Haus an der Erlaer Straße in Schwarzenberg gehört zu den am meisten fotografierten Gebäuden der Schwarzenberger Altstadt. Und fast jeder Schwarzenberger hat das „Bekleidungshaus Schöne“ sicher schon einmal als Orientierungspunkt für eine Wegbeschreibungen genutzt. Mit seinen beiden markanten Türmchen ist das große Objekt ein...