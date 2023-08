Zusatzaufwand auf der Baustelle: Bahnhofstraße in Schwarzenberg bleibt länger gesperrt als geplant

In Schwarzenberg gehen am Montag die Arbeiten an weiteren Straßenbauvorhaben los. Der Abschluss einer schon laufenden Fahrbahnsanierung verschiebt sich bis Ende September.

Länger als geplant wird die Bahnhofstraße in Schwarzenberg für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. Die Arbeiten zum Erneuern der Fahrbahn und teilweise der Gewege zwischen Busbahnhof und Gartenstraße dauern nun voraussichtlich bis 29. September. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Busbahnhof, Bahnhof und dortiges Gewerbegebiet... Länger als geplant wird die Bahnhofstraße in Schwarzenberg für den Durchgangsverkehr gesperrt sein. Die Arbeiten zum Erneuern der Fahrbahn und teilweise der Gewege zwischen Busbahnhof und Gartenstraße dauern nun voraussichtlich bis 29. September. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Busbahnhof, Bahnhof und dortiges Gewerbegebiet...