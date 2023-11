12-Millionen-Euro-Campus im Erzgebirge: Sporthalle wird nun gebaut - doch Kinder lernen weiter in Containern

In Leukersdorf am Evangelischen Schulzentrum ist vieles geschafft: Sportanlagen, Spielplatz - nun kommt die Zweifeld-Turnhalle hinzu. Doch warum hakt es weiter am dringend nötigen Ausbau der Schule?

Drei Millionen? Vier Millionen? Sechs Millionen Euro? „Ja, die letzte Zahl ist fast dran“, sagt Jahnsdorfs Bürgermeister Albrecht Spindler, als er die beim Spatenstich für die neue Zweifeld-Turnhalle am Schulcampus Leukersdorf die anwesenden Schulkinder nach den Baukosten fragt. „Also, es sind genau 6,4 Millionen Euro, die das Vorhaben... Drei Millionen? Vier Millionen? Sechs Millionen Euro? „Ja, die letzte Zahl ist fast dran“, sagt Jahnsdorfs Bürgermeister Albrecht Spindler, als er die beim Spatenstich für die neue Zweifeld-Turnhalle am Schulcampus Leukersdorf die anwesenden Schulkinder nach den Baukosten fragt. „Also, es sind genau 6,4 Millionen Euro, die das Vorhaben...