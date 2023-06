14 Verletzte bei Wohnungsbrand in Stollberg

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Sonntagmorgen in Stollberger Albrecht-Dürer-Straße sind am insgesamt 14 Menschen verletzt worden. Das hat die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitgeteilt. Das Feuer war in einer Wohnung in der dritten Etage ausgebrochen. Brandursachenermittler gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus. Entsprechende...