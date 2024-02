16-Jährige erstattet Anzeige nach einem Angriff auf sie in Oelsnitz

Die Polizei sucht nach einer Attacke auf eine Jugendliche nach Zeugen des Vorfalls an der Bahnhofstraße nahe der Lutherstraße.

Oelsnitz.

Die Polizei ermittelt zu einer Körperverletzung in Oelsnitz. Demnach ist eine 16-Jährige von anderen Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Die Jugendliche war aus Neuwürschnitz mit einem Bus der Linie 260 gefahren, in dem sich auch bislang unbekannte Jugendliche befanden. In Oelsnitz an der Bahnhofstraße nahe der Lutherstraße stiegen sie und die Jugendlichen aus. Sie folgten der 16-Jährigen, sprachen sie an und hielten sie fest. Im weiteren Verlauf sollen mehrere aus der Gruppe sie geschlagen haben. Die Jugendliche beschrieb die Täter als etwa 15 bis 17 Jahre alt, männlich und mit südländischem Erscheinungsbild. (reu)