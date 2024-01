17-Jähriger in Lugau und 72-Jährige in Oelsnitz verletzt

Die Polizei sucht Zeugen einer tätlichen Auseinandersetzung in Lugau sowie eines Verkehrsunfalls in Oelsnitz. In beiden Fällen ermittelt das Revier Stollberg.

Lugau/Oelsnitz. Polizisten sind am Montag gegen 17.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung in die Straße Am Bahnhof in Lugau gerufen worden. Dort trafen sie auf einen verletzten 17-Jährigen. Dieser und zwei Unbekannte sollen zuvor in einem Linienbus einen verbalen Disput ausgetragen haben. Dabei soll der 17-Jährige beleidigt worden sein. Es folgte auf der Straße eine tätliche Auseinandersetzung. Dabei schlug das Duo den Geschädigten. Danach verschwanden die Täter mit der Tasche des Jugendlichen. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls sowie Beleidigung.

Unfall geschah bereits am 17. Januar

Eine 72-Jährige hat die Polizei am Montag über einen Unfall informiert, der sich am Mittwoch, 17. Januar, gegen 14.05 Uhr in Oelsnitz ereignet hat. Die Frau hatte die Robert-Schumann-Straße überquert, als sie von einem unbekannten Pkw erfasst wurde. Das Auto soll dabei von der Robert-Schumann-Straße nach rechts in die Gabelsberger Straße abgebogen sein. Die Fußgängerin geriet ins Straucheln, fing sich an einem parkenden Pkw ab, stürzte dann und erlitt schwere Verletzungen. Der Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Angaben zum Geschehen, zur Identität der unbekannten Täter beziehungsweise zum unbekannten Pkw nimmt das Polizeirevier Stollberg unter Telefon 037296 900 entgegen. (mb)