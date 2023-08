18-Jährige verletzt sich bei Unfall mit Pkw Mercedes schwer

Oelsnitz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 19.10 Uhr in Oelsnitz ereignet. Eine 18-Jährige war mit einem Pkw Mercedes von der Unteren Hauptstraße nach links in die Innere Neuwieser Straße abgebogen. Dabei kam das Auto ins Schleudern. Die Frau überfuhr den rechten Bordstein und geriet auf eine Grünfläche. Als sie gegenlenkte, gelangte der Mercedes zurück auf die Fahrbahn in den Gegenverkehr und touchierte einen entgegenkommenden Pkw Chevrolet (Fahrerin: 61). Danach kam der Mercedes erneut nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer Rosenhecke zum Stehen. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. An den beiden Autos stellte die Polizei Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro fest. (mb)