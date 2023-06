4 Millionen Euro teure Investition: HBC-radiomatic baut Werk in Stollberg

In Stollbergs Gewerbegebiet lässt sich ein weiterer Spezialanbieter nieder. An der Auer Straße soll ein Werk gebaut werden, in dem sich alles um Funkfernsteuerungen für Maschinen, wie Ladekräne, Seilwinden oder Betonpumpen, dreht. Am Freitag hatte HBC-radiomatic für dieses Vorhaben zum Spatenstich gerufen. Das weltweit tätige Unternehmen mit...