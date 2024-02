67-Jähriger wird bei einer Verpuffung in Burkhardtsdorf schwer verletzt

Beim Heizen ist es in einem Haus zu einem Unglück gekommen, dessen Ursache noch ermittelt werden muss.

Burkhardtsdorf.

Ein 67-Jähriger hat sich im Keller seines Hauses an der Kemtauer Straße in Burkhardtsdorf schwer verletzt. Wie die Polizei zu dem Vorfall vom Montag mitgeteilt hat, wollte der Mann die Heizung bedienen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Verpuffung. Sein 16-jähriger Enkelsohn leistete nach dem Unglück Erste Hilfe, verletzte sich dabei laut Polizei aber selbst. Der 67-Jährige und der Jugendliche wurden zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Übergreifen des Feuers auf die oberen Geschosse des Hauses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden, sodass das Einfamilienhaus bewohnbar blieb. Durch den Brand entstand ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 10.000 Euro. (reu)