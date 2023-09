Achtjähriges Mädchen und Radlerin bei Unfällen in Oelsnitz schwer verletzt

Ein Skodafahrer fährt bei einem Ausweichmanöver gegen einen Baum. Eine Radfahrerin übersieht am Freitag an einer Kreuzung einen Mitsubishi.

Ein achtjähriges Mädchen und eine 43-Jährige sind bei zwei Unfällen am Freitag in Oelsnitz schwer verletzt worden. Der erste Zusammenstoß ereignete sich gegen 15.30 Uhr, als ein 35-Jähriger mit seinem Seat auf der Pflockenstraße in Richtung Oelsnitz unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, beabsichtigte er in einer leichten Rechtskurve,...