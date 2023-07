Aus dem Erzgebirge zur Urlaubsseelsorge an die Nordsee: Mönch packt die knallbunte Badehose ein

Im schwarzen Gewand, so sehen die Stollberger Pater Raphael Bahrs selbst im Sommer. Seit zehn Jahren zieht es den Benediktinermönch und katholischen Pfarrer auch regelmäßig an die Nordsee: als Urlaubsseelsorger. Was es damit auf sich hat, darüber sprach Michael Urbach mit dem 62-Jährigen.