Ausbildungsmesse in Stollberg: Bereit für die Zukunft

Am Samstag stellen sich Unternehmen aus der Region vor. Warum man hingehen sollte.

Am Samstag findet von 10 Uhr bis 15 Uhr die „Makerz“-Ausbildungsmesse in Stollberg statt. In der Sporthalle des Carl-von-Bach-Gymnasiums stellen sich Unternehmen aus den Bereichen Metall, Kunststoff, Holz, Papier und Textil vor. Darüber hinaus werden Schülern Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, zum Beispiel im Sozial- und...