Autofahrer demoliert in Niederdorf Schaukasten und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls in der Nacht zum Dienstag

Niederdorf.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag zwischen 0.45 und 2 Uhr in Niederdorf ereignet hat. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Fahrzeugführer war vermutlich mit einem Lkw auf der Straße Am Krebsbach in Richtung Neue Schichtstraße unterwegs. Beim Rangieren oder Wenden stieß er gegen einen Schaukasten am Straßenrand und zog diesen rund 50 Meter mit sich. Es entstand Schaden am Schaukasten und möglicherweise auch am Fahrzeug. Der Schaden am Schaukasten wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer 037296 900 oder per E-Mail unter revier-stollberg.pd-c@polizei.sachsen.de im Revier Stollberg zu melden. (mb)